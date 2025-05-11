У Чернівцях рабин за $10 тисяч обіцяв допомогу в виїзді за кордон

Чернівецький районний суд міста Чернівці визнав громадянина Ізраїлю винним у шахрайстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 8 травня.

Обвинувачений — головний рабин Чернівецької області та голова правління Іудейської релігійної громади Буковини. На початку жовтня 2024 року до нього звернулась знайома із проханням допомогти або сприяти у виїзді її родичу за межі України, а саме в Ізраїль.

Жінка була необізнана із порядком виїзду за кордон. У свою чергу, обвинувачений, начебто, скористався своїм авторитетом і довірою і запевнив, що вирішить питання позитивно. В кабінеті синагоги потерпіла передала гроші рабину і через кілька хвилин той був затриманий.

У судовому засіданні рабин визнав вину і пояснив, що до нього щодня звертаються громадяни за допомогою і порадою, в тому числі звернулася і потерпіла. Жінка попросила його запомогти у виїзді в Ізраїль її родича і запропонувала за це 10 тисяч доларів США на що він погодився. Хоча насправді, нібито, не міг реально допомогти в цьому і не планував нічого робити.

Обставинами, що помʼякшують покарання, суд вважає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину і наявність на утриманні 6 неповнолітніх дітей.

Рабина покарали штрафом у 413 тисяч гривень.

Потерпіла в суд не зʼявилася і надіслала заяву, в якій просила розглядати справу без її участі, оскільки не має претензій до обвинуваченого.

10 тисяч доларів, які використовувалися для документування злочину, повертаються Службі безпеки України.

Початково рабина підозрювали в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Такі дії караються позбавленням волі від 7 до 9 років.

Чоловік, який співпрацював із правоохоронцями, прийшов в обумовлене місце, де його чекала жінка на автомобілі. У салоні машини було ще троє чоловіків і жінка мала доставити їх до кордону з Румунією. Після того, як чоловік сів у машину, його родичка зустрілася з рабином і передала гроші.

До суду справу передали вже з кваліфікацією «шахрайство». Причини зміни обвинувачення невідомі.