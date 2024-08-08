У Червонограді поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві знайомого

Як встановили правоохоронці, під час побутового конфлікту затриманий завдав своїй жертві чисельних ударів ножем у різні ділянки тіла, спричинивши смертельні травми. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

6 серпня, близько сьомої ранку, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків на вулиці Івасюка в Червонограді виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – місцевого мешканця віком 43 роки, на тілі якого були виявлені ножові поранення.

Проведеними заходами було встановлено, що загиблий перебував у гостях у свого знайомого, 71-річного місцевого мешканця. Чоловіки розпивали спиртне і між ними виник конфлікт, під час якого господар завдав гостю декілька ударів ножем у спину та інші ділянки тіла, спричинивши травми, від яких той помер.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області