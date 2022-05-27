У Червонограді затримали зловмисника, причетного до вбивства своєї бабусі

Як встановили правоохоронці, затриманий під час конфлікту заподіяв жертві смертельні удари ножем.

26 травня о 19.10 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Червонограда про те, що в одній із квартир на вулиці Львівській виявлено тіло жінки без ознак життя.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції. На тілі 73-річної місцевої мешканки правоохоронці виявили множинні різані рани. Як у подальшому встановили медики, саме вони стали причиною смерті жінки.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 27-річний онук загиблої. Встановлено, що між ним та бабусею виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав жінці численні удари ножем у ділянку голови. Внаслідок отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.

Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області