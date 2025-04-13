Мер Конотопа звинуватив очільника Сумської ОВА в організації нагородження військових в обстріляному університеті
Це, за його словами, могло бути ціллю росіян.
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив очільника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в організації церемонії нагородження військовослужбовців 117 бригади у конгрес-центрі Сумського університету, що, за його словами, могло стати причиною ракетного удару.
За твердженням мера, російська сторона дізналася про подію та завдала удару по об’єкту. Військові на той момент перебували в укритті, тож найбільше постраждали цивільні громадяни.Tweet