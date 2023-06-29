У державній зраді підозрюються троє патрульних із Мелітополя

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури ще трьом колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, троє співробітників патрульної поліції Мелітопольського РУП порушили присягу на вірність українському народові та перейшли на бік ворога.

Залишившись на тимчасово окупованій території області, вони добровільно розпочали «службу» в підпорядкованому окупаційній адміністрації органі – так званому «УВД по городу Мелитополю и Мелитопольскому району».

Працюючи на ворога, підозрювані агітували своїх колишніх колег до зради Україні та співпраці з представниками держави-агресора.

Наразі вони у складі незаконно створеного правоохоронного органу патрулюють окупованим містом, накладають штрафи за законами рф, а також виконують інші вказівки і розпорядження окупаційної влади.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура