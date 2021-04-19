На Харківщині затримано чоловіка, який зберігав вдома арсенал зброї (фото)

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Катерини Шевцової, досудовим розслідуванням встановлено, що 54-річний чоловік незаконно зберігає вогнепальну зброю та бойові припаси на території одного з домоволодінь, розташованого в селі Черкаська Лозова.

19 квітня 2021 року на території домоволодіння проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено понад 1000 набоїв різного калібру, обладнання для виготовлення набоїв та їх комплектуючі, 4 пістолети, 1 пістолет-кулемет Судаєва, 9 гранат, 5 пляшок «Коктейлю Молотова», 5 глушників для зброї, верстати для обробки металу, а також комплектуючі для виготовлення вибухових речовин.

54-річного власника приміщення затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники сектору карного розшуку відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури