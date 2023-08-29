У Деснянському районі столиці затримали псевдомінера

Чоловік зателефонував на спецлінію та повідомив про замінування територіального управління поліції. Слідчі повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян «мінеру» загрожує до восьми років позбавлення волі.

До оперативного чергового Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від громадянина про те, що територіальне управління поліції по вулиці Рональда Рейгана заміноване. Співробітники вибухотехнічної служби ретельно обстежили всі приміщення та не виявили жодних вибухових предметів.

Як розповіла старша слідча Деснянського управління поліції Тетяна Манойло, шляхом оперативно-розшукових дій працівники кримінальної поліції та аналітики територіального управління поліції встановили місцезнаходження правопорушника:

«Правоохоронці виявили псевдомінера на вулиці Милославській, неподалік місця його мешкання. Ним виявився 38-річний киянин, якого ми затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання».

Слідчим відділом Деснянського управління поліції за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України ­– завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Деснянський районний суд погодив клопотання слідчого та обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 53 тисячі гривень», – додала поліцейська.

Відділ комунікації поліції Києва