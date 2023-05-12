У Дніпрі 18-річного хлопця затримали за замах на вбивство

Під час конфлікту підозрюваний завдав співмешканцю матері численні ножові поранення. 45-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

Злочин стався 11 травня близько 00.20 у квартирі по вулиці Гладкова у Шевченківському районі міста.

Поліцейські відділення поліції встановили, що до злочину причетний 18-річний хлопець. Між чоловіками виник конфлікт, в ході якого підозрюваний спричинив співмешканцю матері ножові поранення у груди, голову та в інші частини тіла. Юнака затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – ніж.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. 11 травня затриманому повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП