У Дніпрі 29-річний неадекват напав на поліцейського

В одному з магазинів міста підозрюваний вчинив конфлікт та накинувся на правоохоронця.

Подія сталася 17 листопада на території Шевченківського району. У торгівельному залі зловмисник нецензурно висловлювався та поводився агресивно. Потім він помітив поліцейського, який після обслуговування чергового виклику зайшов до магазину, і напав на нього.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1, які задокументували правопорушення й затримали нападника. Зловмисником виявився 29-річний житель Кривого Рогу.

Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

18 листопада поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП №1