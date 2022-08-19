На Закарпатті судитимуть експосадовця, який підробляв документи для виїзду чоловіків призовного віку за кордон

Слідчі поліції Ужгородщини скерували для судового розгляду справу, щодо незаконної діяльності 35-річного жителя Берегівщини. У ході досудового розслідування було встановлено, що експосадовець, з метою власного збагачення, займався підробкою документів, які б давали можливість чоловікам призовного віку покинути межі країни.

Отримавши оперативну інформацію, яка свідчила про підготовку зловмисником чергової оборудки, поліцейські у співпраці з оперативниками СБУ впіймали його «на гарячому», під час отримання ним 14 тисяч доларів.

Фігуранта одразу ж затримали у процесуальному порядку, а гроші, отримані ним за незаконні послуги, вилучили.

Слідчі провели всі необхідні слідчі дії, зібрали достатньо доказів та сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду.

Відповідно до інкримінованої йому ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області