«Юрист» ошукав громадян майже на 300 тисяч гривень

Слідчі встановили, що 43-річний чоловік, під приводом надання юридичної допомоги в оформленні документів, ошукував мешканців Білоцерківщини. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Зловмисник розміщував оголошення в місті Біла Церква, пропонуючи правову допомогу. Під час зустрічей із клієнтами він укладав фіктивні договори про надання пенсійної юридичної допомоги та отримував передоплату в розмірі до 25 тисяч гривень. Після цього фігурант зникав та ігнорував дзвінки ошуканих громадян.

Згодом до поліції звернулися близько десяти мешканців Білоцерківщини, яких ошукав зловмисник. Під час обшуку його житла правоохоронці виявили інформацію і про інших потерпілих від дій шахрая. Поліцейські довели причетність підозрюваного у понад 70 шахрайських схем.

Наприкінці липня зловмиснику було повідомлено про підозру. У суді затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування та скерували матеріали щодо обвинуваченого до суду (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Шановні громадяни! Якщо ви стали жертвою вказаного правопорушення – звертайтеся до поліції за телефоном 093 126 55 05 або на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Київської області