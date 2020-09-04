На Сумщині керівництво виправної колонії викрили у привласненні коштів

Начальникові установи та двом керівникам її структурних підрозділів поліцейські повідомили про підозру. Підозрювані безпідставно нараховували майже 250 тисяч гривень різних виплат працівникам, які фактично не виконували свої трудові обов’язки.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області Нацполіції, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, за процесуального керівництва прокуратури Сумської області викрили злочинну «схему» привласнення державних коштів, передбачених для виплати заробітної плати.

Правоохоронці встановили, що начальник виправної установи та його підлеглі, використовуючи своє службове становище, вносили недостовірні відомості до документів бухгалтерського обліку, табелів нарахування заробітної плати та інших документів з виплати заробітної плати працівникам. Фактично трудові обов’язки ці співробітники не виконували, відтак і не було підстав для законного нарахування виплат — майже 250 тисяч гривень.

Начальникові колонії та його двом спільникам оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України