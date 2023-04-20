ДБР викрило податківців з Мангуша, які збирають «данину» для окупантів

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді дев’ятьом працівникам податкової селища Мангуш на Донеччині. Вони допомагають окупантам відбирати гроші у населення та комерсантів на тимчасово окупованих територіях України.

Після захоплення частини Донецької області дев’ятеро працівників податкової служби сприяли незаконному створенню та роботі так званої «Мангушской объединенной республиканской налоговой инспекции министерства доходов и сборов днр». Незаконна установа вже відзначена окупаційною владою за створення «першої профспілкової організації» на «звільнених територіях».

Троє зі зрадників обійняли керівні посади у новоствореній «інспекції». Вони здійснювали незаконну реєстрацію фізичних осіб-підприємців за законодавством так званої «днр» аби налагодити грошові надходження на користь псевдореспубліки.

Ще одна підозрювана, колишня державний ревізор податкової інспекції, обійняла посаду «начальника отдела контрольно-проверочной работы». Жінка контролювала документальні перевірки підприємців та своєчасність сплати податків до «казни» окупантів.

Колишня головна державна ревізор-інспекторка стала «заведующей сектором налогообложения подакцизных товаров и регистрации расчетных операций». Вона організовувала оподаткування підакцизних товарів та контролювала сплату «податків» згідно з чинним законодавством так званої «днр». Інші підозрювані займали менш «впливові» посади.

Наразі фігуранти переховуються на тимчасово окупованій території та досі прислужують загарбникам.

Вони підозрюються у державній зраді (2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

ДБР