У розтраті понад ₴2,2 млн. бюджетних коштів під час ремонту лікарні підозрюється керівник медустанови

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру керівнику міської клінічної багатопрофільної лікарні у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2020 році керівник однієї з клінічних багатопрофільних лікарень, розташованих у Харкові, затвердив проєктно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту частини приміщень медустанови. При цьому підозрюваний включив до документації медичне устаткування без зазначення його індивідуальних особливостей, технічних та якісних характеристик.

За результатами проведення процедури закупівлі переможцем було визнано ТОВ, як учасника, що подав найбільш економічну вигідну тендерну пропозицію, та укладено відповідний договір.

Вже в 2021 році директор ТОВ-підрядника без будь-якого обґрунтування коливання ціни на ринку та отримання роз’яснення уповноваженого органу у сфері закупівель вніс зміни до кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю щодо збільшення вартості за одиницю товару.

Керівник лікарні, достовірно знаючи, що відомості у зазначеному кошторисі відрізняються від первинної тендерної пропозиції ТОВ та суперечать вимогам законодавства, особисто підписав та скріпив печаткою акт, наданий підрядником. У результаті на рахунок ТОВ безпідставно перераховано понад 2,2 млн грн бюджетних коштів за устаткування.

Встановлюється коло інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура