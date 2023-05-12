У розтраті понад ₴2,2 млн. бюджетних коштів під час ремонту лікарні підозрюється керівник медустанови

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За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру керівнику міської клінічної багатопрофільної лікарні у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2020 році керівник однієї з клінічних багатопрофільних лікарень, розташованих у Харкові, затвердив проєктно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту частини приміщень медустанови. При цьому підозрюваний включив до документації медичне устаткування без зазначення його індивідуальних особливостей, технічних та якісних характеристик.

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За результатами проведення процедури закупівлі переможцем було визнано ТОВ, як учасника, що подав найбільш економічну вигідну тендерну пропозицію, та укладено відповідний договір.

Вже в 2021 році директор ТОВ-підрядника без будь-якого обґрунтування коливання ціни на ринку та отримання роз’яснення уповноваженого органу у сфері закупівель вніс зміни до кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю щодо збільшення вартості за одиницю товару.

Керівник лікарні, достовірно знаючи, що відомості у зазначеному кошторисі відрізняються від первинної тендерної пропозиції ТОВ та суперечать вимогам законодавства, особисто підписав та скріпив печаткою акт, наданий підрядником. У результаті на рахунок ТОВ безпідставно перераховано понад 2,2 млн грн бюджетних коштів за устаткування.

Встановлюється коло інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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