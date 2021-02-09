Только в Киеве с начала года зафиксировано более 2,4 тыс. обращений из-за домашнего насилия

С начала 2021 года в Киеве насчитывается около 2 тыс. обращений к специальным службам относительно семейного насилия.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

«В городскую службу «Телефон доверия» поступило 558 обращений относительно домашнего насилия. Люди чаще всего нуждались в психологической помощи и поддержки. Хотя есть и запросы относительно алгоритма поселения в комнаты кризисного реагирования. Стоит отметить, что с такими вопросами обращаются не только женщины, но и мужчины и дети», — утверждает Марина Хонда.

На сегодня в Киеве зафиксировано 2419 обращений по поводу домашнего насилия, в том числе 1861 случай в полицию. Только за прошлую неделю насчитывается 459 вызовов, из которых 357 — в полицию, а 102 в Центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию.

«… пострадавшие от домашнего насилия могут обратиться по телефону на муниципальную горячую линию «15-00″ или лично в Центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия (ул. Ильенко, 20). Работники центра предоставят всю необходимую информацию и помощь», — добавила заместитель председателя КГГА.

Тема домашнего насилия, к сожалению, не перестает быть актуальной. Ежедневно в Центр гендерного равенства, полицию или других учреждений по противодействию насилию поступают новые обращения. Подавляющее число людей придерживается мнения, что от абьюза страдают только женщины, но это лишь стереотип.

Если вы страдаете от абьюза, обязательно обращайтесь в соответствующие центры поддержки, в том числе в полицию по телефону «102». Добавим, что за период пандемии количество пострадавших от домашнего насилия значительно возросло.