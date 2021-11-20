Злодій вдень заліз у медлабораторію, а вночі зателефонував у поліцію, щоб його витягли із «клітки»

Історія про лояльність та силу наліпки “Об’єкт під охороною” поліції охорони, навіть якщо це об’єкт під приватною охороною іншої компанії “Х”.

На диво цікавий випадок трапився увечері в Ужгороді: до чергової частини Ужгородського райвідділу Управління поліції охорони надійшло повідомлення від головного інспектора оперативної взаємодії (місцезнаходження — Київ), що з Ужгорода телефонує особа, яка не може вибратися із зачиненого закладу та потребує допомоги.

На місце відразу виїхав наряд реагування, де по приїзді побачили хлопця, який дивиться крізь решітку і замки. Питання, як він туди потрапив поки залишається великою таємницею “ілюзіоніста-крадія”.

Вірите в магію? А тепер викриття ілюзії закритих дверей: вдень хлопець пробрався до вбиральні та очікував, поки всі працівники розійдуться по домам і він залишиться наодинці з касою — наче сюжет іспанського кінематографу “Паперовий будинок”.

Після закриття медлабораторії хлопець вийшов з підпілля та подався зламувати двері бухгалтерії, забравши 7500 грн. Вже на виході хлопець помітив скриньку з пожертвувань важкохворій дитині та забрав всі кошти.

Далі історія набирає обертів — “Як вийти з награбованим добром?”. Як-не-як план захоплення банку в “Паперовому будинку” планували 15 років із планом виходу, але це кіно не про нашого крадія. Хлопець довго намагався вибратися із приміщення і помітив на дверях наліпку “Об’єкт під охороною” поліції охорони і вирішив зателефонувати за вказаним номером, щоб його звільнили.

Як виявилося, об’єкт був під охороною іншої приватної охоронної компанії, проте раніше приміщення було під охороною Поліції охорони. З директором вдалося зв’язатися та забезпечити охорону місця події. Для з’ясування всіх обставин було викликано слідчо-оперативну групу Ужгородського районного управління поліції. // Вартові еспресо