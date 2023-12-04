У харківському суді довели вину містянина у розбої

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 37-річного чоловіка у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що 15 грудня минулого року харків’янин вчинив розбійний напад на іншого чоловіка. Подія трапилась в приватному будинку по вул. Жихарській у Харкові. Серед гостей був обвинувачений, він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Близько опівночі, коли частина присутніх вже спала, зловмисник став вимагати у одного з гостей віддати йому гроші та мобільний телефон. У разі відмови погрожував фізичною розправою і декілька разів вдарив потерпілого по ногах і спині, після чого вийшов з кімнати. Але не тому, що вирішив припинити свої дії.

За декілька хвилин обвинувачений повернувся до кімнати з ножем у руках, який взяв у кухні, приставив ніж до горла потерпілого і повторив свої вимоги. Потерпілий передав зловмиснику свій телефон. На крики і галас прибігла дружина потерпілого, яка змогла відштовхнути обвинуваченого від чоловіка та віддала нападнику гроші, щоб заспокоїти його.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину лише частково. Він заперечував, що погрожував комусь ножем і пояснив, що між ним і потерпілим стався конфлікт на побутовому ґрунті. За версією обвинуваченого, він завдав декілька ударів долонею чоловіку. Зловмисник заявив, що, на його думку, він вчинив хуліганство.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура