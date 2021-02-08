Придбання обладнання для профліцею за завищеною у понад півмільйона гривень ціною – головному бухгалтеру повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру головному бухгалтеру одного з професійних ліцеїв на Луганщині за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, підозрювана, будучи заступником голови тендерного комітету освітнього закладу, під час закупівлі за бюджетні кошти мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів умисно забезпечила їх придбання за завищеною вартістю.

Так, за результатами проведення закупівлі на рахунок підприємця, якого завдяки незаконним діям головного бухгалтера – заступника голови тендерного комітету визнано переможцем відкритих торгів, надлишково сплачено майже 600 тис. грн, що становить близько 30% від усієї суми публічної закупівлі.

Неправомірні дії службової особи навчального закладу призвели до спричинення збитків державному бюджету на вказану суму.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури