Напав з ножем на продавщицю за відмову у безплатному алкоголі, тепер може отримати від восьми до п’ятнадцяти років ув’язнення
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури.
Нападник ударив рукою потерпілу по голові та стискав шию до втрати свідомості, а після цього вдарив ножем у шию. Відтак, забравши понад 1800 гривень, алкогольні та тютюнові вироби, підозрюваний втік. Поліцейські оперативно затримали його в порядку ст. 208 КПК України.
Зловмиснику загрожує від восьми до п’ятнадцяти років ув’язнення.