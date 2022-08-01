Напав з ножем на продавщицю за відмову у безплатному алкоголі, тепер може отримати від восьми до п’ятнадцяти років ув’язнення

За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід стосовно 30-річного місцевого жителя за фактом розбою (ч. 4 ст. 187 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури.

За клопотанням прокурорів суд взяв підозрюваного під варту без визначення розміру застави. Встановлено, що 29.07.2022 чоловік в стані алкогольного сп’яніння зайшов до магазину в с. Гериня Долинської тергромади та вимагав у продавця безоплатно надати йому алкогольні напої. Почувши відмову, він забіг за прилавок та схопив жінку за шию і потребував передати йому гроші із каси.



Нападник ударив рукою потерпілу по голові та стискав шию до втрати свідомості, а після цього вдарив ножем у шию. Відтак, забравши понад 1800 гривень, алкогольні та тютюнові вироби, підозрюваний втік. Поліцейські оперативно затримали його в порядку ст. 208 КПК України.



Зловмиснику загрожує від восьми до п’ятнадцяти років ув’язнення.

УК