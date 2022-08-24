У Дніпрі чоловік підстрелив сусіда, а потім покінчив з собою

Житель Дніпра відкрив вогонь по знайомому, а потім застрелився сам.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на пресслужбу Національної поліції у Дніпропетровській області.

Стрілянина сталася у середу, 24 серпня, близько 10:00 у будинку на вулиці Орловській. Між двома сусідами спалахнув конфлікт, під час якого один із чоловіків вистрілив у бік опонента, після чого забарикадувався у своїй квартирі.

На щастя, потерпілий вижив. Його доправили до міської лікарні.

На місце прибули поліцейські спецпідрозділу КОРД. Правоохоронці увірвалися до квартири стрілка, проте той уже був мертвий. Чоловік застрелився з тієї ж зброї, з якої поранив сусіда.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.