У Дарницькому районі столиці поруч зі школою викрили наркопритон

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва виявлено та припинено функціонування наркопритону на території Дарницького районну столиці (ч. 1 ст. 317 КК України).

​Так, в межах реалізації матеріалів кримінального провадження встановлено, що у гаражному приміщенні на вул. Л. Руденко поруч зі школою невідомі особи організували місце для незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

За результатами обшуків у наркопритоні вилучено близько 5 кг прекурсору — «фенілнітропропен», який був розфасований у 55 зіп-пакетів та 5 ємкостей з речовиною прозорого кольору, схожою на прекурсор, походження якої буде встановлено експертизою.

​Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину для притягнення їх до відповідальності.

Варто відмітити, що з 5 кг прекурсору можна виготовити близько 4,5-5 кг психотропної речовини – амфетамін.

​Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно зі слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура