Поліція встановлює особи чоловіків, які можуть бути причетні до вчинення злочину (фото)
Оперативники Вінницького районного управління поліції встановлюють двох чоловіків, на вигляд близько 20-25 років, які можуть бути причетні до вчинення злочину.
Правопорушення сталось 3 грудня близько 20.30 години по вул. Пирогова, 2, м. Вінниця.
Якщо комусь відома будь-яка інформація про вищевказаних осіб, прохання повідомити за телефонами: (0432) 59-49-00, 097-769-57-21, 096-792-65-52 або 102.
Конфіденційність гарантовано.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet