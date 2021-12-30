В Киеве снесли 30 незаконных елочных базаров

Рейды на елочных базарах проводили в течение всего декабря – с начала работы точек торговли

В Киеве в течение декабря уже демонтировали почти 30 нелегальных елочных базаров. Больше всего из них в Деснянском и Дарницком районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Последние две недели инспекторы благоустройства активно проверяли незаконные ярмарки по продаже хвойных деревьев.

«Пока одни предприниматели работают в правовом поле, другие обходят закон и своими действиями наносят ущерб Киеву. Кроме того, что такие точки размещены без разрешений, на них торгуют елками неизвестного происхождения и оставляют кучи мусора» , – объяснил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко. // «Сегодня»