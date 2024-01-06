Під приводом продажу автомобіля шахраї ошукали буковинку майже на 130 тисяч гривень

Учора до відділення № 2 (м. Хотин) Дністровського райвідділу поліції звернулася жителька Мамалигівської громади з повідомленням, що її ошукав недобросовісний продавець. Співробітники поліції вкотре застерігають громадян від шахрайських схем під час покупок товарів в інтернеті.

19-річна жителька села Подвірне розповіла поліцейським, що на одній інтернет-платформі побачила оголошення про продаж автомобіля. Жінка зв’язалася з нібито «продавцем», який наполягав на передоплаті за автівку. В подальшому буковинка власноруч перерахувала із своїх банківських карток гроші на рахунки вказані аферистом. Однак, після переказу коштів зв’язок з псевдопродавцем обірвався, а потерпіла втратила майже 130 тисяч гривень.

Слідчі поліції за вказаним фактом незаконного заволодіння коштами шахрайським шляхом розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують, що під час здійснення покупок в мережі Інтернет надавайте перевагу післяплаті. Не варто спокушатися на дешевшу ціну, адже саме так шахраї найчастіше шукають своїх жертв.

Не здійснюйте платіжних операції за вказівками невідомих. Якщо є можливість, краще зустріньтеся з продавцем та обговоріть умови купівлі-продажу.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області