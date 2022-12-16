У Дніпрі чоловік побив палицею 14-річну доньку співмешканки

У Дніпрі чоловік побив 14-річну доньку співмешканки палицею і ліг спати.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на соцмережі.

Вночі з 14 на 15 грудня поліцейські затримали агресивного чоловіка, який палкою побив 14-річну доньку співмешканки та пішов спати.

Про побиття підлітка розповіла її мати. У дівчинки рани на ліктях та колінах, синці. Від госпіталізації вона відмовилася. Домашнього тирана поліція забрала у відділення.