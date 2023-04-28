У Дніпрі чоловік вдарив знайомого ножем і кинув стікати кров’ю

Житель Дніпра посварився зі знайомим та вдарив його ножем у живіт.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на пресслужбу ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Інцидент стався біля одного з житлових будинків на вулиці Юрія Кондратюка увечері 26 квітня. Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого 23-річний містянин вдарив свого опонента ножем у живіт, після чого втік з місця злочину.

26-річний постраждалий вижив. Його доправили до лікарні.

Зловмисника було затримано поліцейськими. 27 квітня йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 8 років ув’язнення.