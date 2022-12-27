У Дніпрі чоловік зарізав молодшого брата

У Дніпрі чоловік убив рідного брата, з яким тієї ночі вживав алкоголь.

Про це «Дніпру Оперативному» повідомив інсайдер у правоохоронних органах.

Вбивство сталося на вулиці В’єтнамській 25 грудня. 33-річний чоловік розпивав алкогольні напої разом зі своїм 31-річним братом.

Якоїсь миті між братами спалахнула сварка. Старший брат схопив кухонний ніж і завдав молодшому удару прямо в груди.

Потерпілий помер одразу на місці події. Зловмисника зараз розшукує поліція.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 115 КК (увмисне вбивство). Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.