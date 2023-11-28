У Дніпрі чоловікові відрізали вухо

Інцидент стався на проспекті Нігояна у понеділок, 27 листопада.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

44-річний містянин розпивав спиртні напої зі своїм товаришем та його дівчиною. Чоловік ненадовго відійшов від компанії, і у цей момент невідомий відрізав йому вухо.

На місце викликали правоохоронців. На запитання, хто це зробив, постраждалий відповів: «Бог».

«Швидка» забрала потерпілого до лікарні. Всі обставини події встановлює поліція.