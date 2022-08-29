У Дніпрі двоє чоловіків влаштували погром у салоні краси

У неділю, 28 серпня, два хулігани серед білого дня увірвалися в салон краси на ж/м Перемога-4 і почали громити приміщення.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”, посилаючись на власні джерела.

Чоловіки буянили, били дзеркала, штовхали майстрів та клієнтів, а також пошкодили автомобіль неподалік. Метою їхнього візиту була зустріч із власницею закладу, проте її не було на місці.

Хулігани, які представилися співробітниками поліції, спробували вигнати із салону клієнтів, а коли ті відмовилися, почали погрожувати їм розправою. Люди звернулися на лінію «102», після чого чоловіки поспішили втекти з місця злочину.