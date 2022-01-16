Житель Рівненщини порізав знайомого через ревнощі

За завдане умисне тяжке тілесне ушкодження 35-річного зловмисника слідчі затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.



Учора, 14 січня, близько 21 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення 27-річного жителя села Копань колишнього Демидівського району, що у нього виник конфлікт із 35-річним знайомим.

На місце події прибув екіпаж групи реагування патрульної поліції, які побачили закривавленого чоловіка. Втім, від надання медичної допомоги він відмовлявся. Поліцейські, аби не гаяти часу, доставили потерпілого до медзакладу, а для з’ясування усіх обставин викликали слідчо-оперативну групу.

Поліцейські встановили, що 27-річний чоловік за місцем свого проживання «святкував» зі знайомою. В цей час до будинку прийшов «посівати» її нетверезий залицяльник, аби заразом забрати жінку. Однак та не погодилася. Господар почав випроводжати 35-річного знайомого, який у відповідь вдарив його по обличчю. Тоді непроханий гість непомітно поклав в кишеню ніж, який лежав на столі, та попросив молодшого вийти на вулицю.

Біля будинку він завдав ножем удар у спину 27-річному чоловікові і пішов геть.

Потерпілого із колото-різаною раною поперекової ділянки поясниці госпіталізували у хірургічне відділення Рівненської обласної лікарні.

За результатами проведених першочергових слідчих дій та розшукових заходів поліцейські викрили зловмисника у селі Вербень неподалік його місця проживання. Його затримали порядку статті 208 КПК України.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі ВП № 1 (смт Млинів) Дубенського РВП повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Знаряддя злочину 35-річний зловмисник встиг викинути.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області