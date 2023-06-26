У Дніпрі двоє зловмисників побили та пограбували чоловіка

У Дніпрі на вулиці Курчатова ввечері 25 червня побили та пограбували чоловіка.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” з посиланням на Патрульну поліцію на Дніпропетровщині.

Близько 21 години вечора до чоловіка підійшли троє невідомих, розпорошили йому в обличчя балончик із сльозогінним газом та забрали сумку з грошима, телефоном, ювелірними прикрасами та документами.

Грабіжників затримали на проспекті Яворницького. Під час поверхневої перевірки в одного з чоловіків у кишені було виявлено гроші, ювелірні прикраси та балончик сльозогінної дії.

Потерпілий упізнав у зазначених громадянах своїх кривдників та речі.