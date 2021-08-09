У Дніпрі керівника підприємства затримали за хабар у 250 тисяч гривень

Неправомірну вигоду керівник одного із ремонтних підприємств м. Запоріжжя пропонував за лобіювання інтересів під час підписання акту прийому–передачі відремонтованих локомотивів.

У липні, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, правоохоронці викрили та задокументували посадовця одного із підприємств Запоріжжя, який розробив корупційну схему заволодіння більш ніж п’яти мільйонами гривень.

Як з’ясувалося, посадовець домовився надати хабар в сумі 250 тисяч гривень керівнику виконуючому розпорядчі функції одного із підприємств Дніпра за надання переваги по капітальному ремонту локомотивів та лобіювання інтересів одного із ремонтних підприємств м. Запоріжжя, під час підписання акту прийому–передачі відремонтованих локомотивів.

2 серпня правоохоронці Управлінням захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Дніпропетровській області, під процесуальним керівництвом Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра затримали фігуранта під час передачі частини неправомірної вигоди, у сумі 100 тисяч гривень.

Також, в ході слідчих заходів, співробітники поліції провели обшук у автомобілі посадовця, під час якого виявили та вилучили ноутбук, мобільні телефони, 850 євро та понад 50 тисяч гривень, а також документи, які підтверджують злочинну діяльність чоловіка.

4 серпня фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від штрафу до обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області