У Дніпрі компанія підлітків побила 11-річного хлопчика (відео)

Школяр потрапив до лікарні зі струсом мозку та поламаною щелепою

Жахливий випадок стався днями у Дніпрі. В мікрорайоні 12 Квартал 11-річний школяр о шостій вечора йшов додому, як раптом до нього підійшла велика група підлітків, яким було більше 15-років. Тобто старшокласники були набагато вище та сильніше за хлопчика. Серед компанії були й дівчата. На дитину накинулися три юнаки, повалили його на землю й почали жорстоко гамселити по голові. Про це повідомляє «11 канал».

Хлопчик, захлинаючись кров’ю, дивом зумів вирватися та втекти. Коли дитина повернулася додому мати була у щоці від вигляду сина та такої звірячої жорстокості нападників. За словами жінки, її син спокійна дитина і ніколи б першим в бійку не поліз.

Вона розповіла, що лікарі швидкої вжахнулися, коли побачили травми, які завдали хлопцеві підлітки. Постраждалого шпиталізували й діагностували в нього черепно-мозкову травму, перелам верхньої щелепи, травму піднебіння та вибиті зуби. Також від удару ще три зуби увійшли в ясна, їх лікарям довелося видалити.

За словами мами хлопчика, він після операції намагався себе задушити, а зараз не може нормально спати через кошмари. На цей час стан потерпілого потроху стабілізується. Своїх кривдників він запам’ятав, ними виявилися його знайомі.

У поліції завели кримінальну справу за статтею 122 (Умисне нанесення тілесних ушкоджень). Зараз чекають результатів судмедекспертизи, щоб встановити тяжкість отриманих травм. Порушникам загрожує покарання у вигляді виправних робіт або позбавлення волі на строк до 3 років.