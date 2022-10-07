У Дніпрі конфлікт із переселенцями закінчився вбивством

У Дніпрі двоє чоловіків із Донецької області побили двох жертв. Один із постраждалих помер у лікарні.

Про це повідомляє Дніпро Оперативний, посилаючись на прес-службу головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

За інформацією правоохоронців, підозрювані після побиття залишили місто та спробували втекти у Полтавську область. У поліції повідомили, що злочин стався на вулиці Марії Расковій, 2 жовтня.

За версією слідства, біля одного з будинків почалася бійка між двома мешканцями іншої області та підозрюваними. Фігуранти побили чоловіків 31-го та 39-ти років. Після цього вони відібрали їхні речі та втекли. Одного із постраждалих відвезли до лікарні. Там 31-річний чоловік помер.

Правоохоронці змогли вирахувати маршрут підозрюваних. Їх затримали. Фігурантами виявилися двоє чоловіків із Донецької області 31-го та 30-ти років.

7 жовтня затриманим повідомили про підозру у розбої (частина 4 статті 187 Кримінального кодексу України). Також один із фігурантів отримав підозру у навмисних тяжких тілесних ушкодженнях (частина 2 статті 121 Кримінального кодексу України).