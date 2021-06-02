У Дніпрі «месники» спалили та закопали підозрюваного в педофілії чоловіка

У Дніпрі група чоловіків жорстоко розправилася з 35-річним чоловіком, якого вони підозрювали в педофілії.

Про це повідомляє «Антикор».

У числі нападників був батько 11-річного хлопчика, тіло якого знайшли в покинутому корпусі психіатричної лікарні. Підлітка зґвалтував і вбив старий маніяк. Ґвалтівника затримали правоохоронці, і він визнав свою провину.

Батько вбитого хлопчика та двоє його друзів запідозрили в педофілії 35-річного чоловіка, який, на їхню думку, намагався спокусити 12-річну школярку. Ніяких доказів цього у них не було. Але чоловіки заявили, що вони намагалися перешкодити жахливому злочину.

35-річний чоловік пропав без вісти, його пошуки тривали близько півроку. Оголене та обгоріле тіло виявили на околиці міста. На ньому було понад сто пошкоджень.

Сестра вбитого чоловіка сказала, що він ніколи не торкався до дітей, був спокійним і непитущим. Вона вважає, що вбивці уникнуть покарання, так як двох з них вже випустили з ізолятора. // Сергій ГОРЄЛОВ, «ФАКТИ»