У Дніпрі на вокзалі іноземець поцупив сумку з грошима та втік на авто

У Дніпрі на вокзалі іноземець вирвав з рук чоловіка сумку з великою сумою грошей. Зловмисника швидко затримала поліція.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».

За інформацією пресслужби ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, пограбування сталося 29 березня. Зловмисник вирвав з рук 40-річного чоловіка сумку з грошима, в якій знаходилось 12 тисяч гривень та 900 доларів США. Потерпілий повідомив про злочин в поліцію.

На затримання підозрюваного правоохоронці орієнтували наряди міста, та вже через деякий час патрульні поліцейські зупинили «Honda Accord», за кермом якого знаходився 30-річний громадянин іншої держави. На задньому сидінні правоохоронці виявили речі потерпілого чоловіка.

Чоловіка затримали. Йому вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 10 років в’язниці.