У Дніпрі на вокзалі затримали підозрюваного у вбивстві, який намагався втекти

За декілька годин поліцейські розшукали та затримали зловмисника на автовокзалі, коли він намагався втекти з міста.

20 серпня близько 14.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків в Амур-Нижньодніпровському районі міста виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. Як з’ясували поліцейські, між двома чоловіками виникла сварка, в ході якої зловмисник цеглиною та руками і ногами наніс декілька ударів 48-річному чоловіку по голові та тулубу, від яких потерпілий помер.

Поліцейські відділення поліції № 1 та Дніпровського районного управління поліції встановили, що до скоєного злочину може бути причетний 46-річний чоловік та спільно з патрульними поліцейськими того ж дня затримали зловмисника на автовокзалі міста Дніпро. У будинку правоохоронці вилучили речові докази.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 20 серпня слідчі за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомили чоловіку про підозру. Максимальне покарання передбачене санкцією статті — до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП