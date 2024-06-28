У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль військового

Внаслідок підпалу загорівся транспортний засіб, який був припаркований на одній із вулиць в Самарському районі міста.

28 червня близько 00.40 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці горить автомобіль.

На місці працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції. Пожежу загасили рятувальники. Внаслідок горіння пошкоджена передня частина автомобіля. З місця події правоохоронці вилучили речові докази, у тому числі пластикову пляшку.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають всі необхідні заходи для встановлення та затримання причетних осіб. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП