У Дніпрі патрульні виявили чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства

Учора під час комендантської години патрульні роти тактико-оперативного реагування Максим Корда, Іван Плахотний та Микола Шаламєєв зупинили для перевірки автомобіль Mitsubishi.

Окрім водія, у салоні перебував пасажир. Останній помітно нервував, називався прізвищами інших осіб та казав, що не має жодних документів. Втім, під час поверхневої перевірки інспектори виявили у чоловіка водійське посвідчення.

Як виявилося, щодо вказаного громадянина є орієнтування, згідно з яким він може бути причетний до вбивства, що сталося 2 березня в Індустріальному районі. Патрульні затримали чоловіка та передали оперативникам, які прибули на місце події.

Громадянина затримали відповідно до ст. 208 КПК. Учора слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). За цей злочин затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Патрульна поліція Дніпропетровської області