На Хмельниччині затримали лідера злочинної групи, яка «спеціалізувалася» на вимаганні коштів

Погрожуючи фізичною розправою та знищенням майна, підозрювані змушували місцевих жителів віддавати неіснуючі борги.

31-річний мешканець області та лідер місцевого угруповання налагодив «бізнес» по вимаганню коштів з громадян, які начебто ті йому заборгували. Процес вимагання супроводжувався не лише погрозами, але й застосуванням фізичного насильства.

Залякуванням зловмисникові вдалося отримати від трьох потерпілих 12 тисяч доларів США.

Сьогодні, 26 листопада, співробітники Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, кримінальної поліції та слідчого управління ГУНП в області за процесуального керівництва прокуратури й за силової підтримки КОРД затримали лідера угруповання під час отримання чергового «траншу» у якості погашення «боргу».

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України