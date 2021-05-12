Вербування моряків для перевезення нелегальних мігрантів – ще двом учасникам ОЗГ повідомлено про підозру

Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та м. Севастополя, слідчими ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомлено про підозру двом учасникам організованої групи, які займалися вербуванням українських моряків з метою їх експлуатації закордоном, за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми).

Досудовим розслідування встановлено, що починаючи з 2015 року, підозрювані разом зі спільниками підшукували на материковій частині України моряків, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Надалі, через тимчасово окуповану територію АР Крим, моряків доставляли до берегів Туреччини, де завербовані чоловіки, у якості членів екіпажів морських суден, мали незаконно переправляти нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу. Частина моряків у подальшому були затримані правоохоронними органами Італії та Греції, де на даний час відбувають покарання.

Наразі, вирішується питання про обрання до підозрюваних запобіжних заходів.

Як повідомлялось раніше, за процесуального керівництва прокуратури автономії раніше було встановлено та повідомлено про підозри 5 учасникам вказаної злочинної організації за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена організованою групою) та за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Зазначимо, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (ст. 62 Конституції України).

Прокуратура АРК та міста Севастополя