Взято під варту чоловіка, який обстріляв дитячий будинок сімейного типу у Дніпрі

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Місцевий житель з вогнепальної зброї обстріляв дитячий будинок сімейного типу, внаслідок чого були пошкоджені вікна і стіни будівлі, а також автомобіль. У будинку на той час перебували шестеро дітей. На щастя, люди не постраждали.

Злочин стався 19 січня близько 19-ї вечора по вулиці Житомирській міста Дніпра.

чоловіка, який влаштував стрілянину біля дитячого будинку, поміщено під варту

Поліцейські виїхали на місце події, зібрали речові докази, опитали свідків та встановили, що до злочину причетний 38-річний чоловік, який мешкає неподалік.

20 січня його затримали та вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Наразі призначено ряд експертиз, слідство триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

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