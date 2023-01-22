Взято під варту чоловіка, який обстріляв дитячий будинок сімейного типу у Дніпрі

Місцевий житель з вогнепальної зброї обстріляв дитячий будинок сімейного типу, внаслідок чого були пошкоджені вікна і стіни будівлі, а також автомобіль. У будинку на той час перебували шестеро дітей. На щастя, люди не постраждали.

Злочин стався 19 січня близько 19-ї вечора по вулиці Житомирській міста Дніпра.

Поліцейські виїхали на місце події, зібрали речові докази, опитали свідків та встановили, що до злочину причетний 38-річний чоловік, який мешкає неподалік.

20 січня його затримали та вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Наразі призначено ряд експертиз, слідство триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області