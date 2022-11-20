У Дніпрі невідомий облив кислотою сім автомобілів (відео)

У Дніпрі на Слобожанському проспекті в ніч із 18 на 19 листопада невідомий облив кислотою сім припаркованих автомобілів.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела.

До відділення поліції із заявами про подію звернулися власники автомобілів ЗАЗ Sens, КІА RIO, DAEWOO LANOS (дві машини), MERCEDES, MITSUBISHI – COLT (дві машини).

Правоохоронці, які прибули на місце, кваліфікували пригоду як «Умисне знищення або пошкодження майна» (частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України).

Якщо винного у злочині знайдуть, йому може загрожувати штраф від 120 до 240 годин громадських робіт до двох років виправних робіт, а також позбавлення або обмеження волі до трьох років.