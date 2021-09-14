У Дніпрі поліція затримала іноземця за надання хабаря

Правоохоронці викрили мешканця Дніпра у незаконному поводженні зі зброєю та задокументували факт. Чоловік вирішив підкупити посадовця поліції та уникнути покарання.

До начальника відділення слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції Дніпропетровщини звернувся фігурант кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного поводження зі зброєю. 32-річний громадянин Азербайджану пообіцяв посадовцю поліції 1 000 доларів США «відкупних» за непритягнення його до відповідальності.

Капітан поліції попередила чоловіка про наслідки у разі вчинення ним корупційних дій і рапортувала про подію до Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

У рамках захисту системи оперативники УДВБ НПУ спільно з працівниками слідчого відділу Дніпровського РУП затримали іноземця у службовому кабінеті посадовця поліції при передачі хабаря. У порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу фігуранта затримано.

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпро слідчі поліції готують йому вручення підозри за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України