Житель Вінниччини викрав з банківської карти знайомого понад 255 000 гривень

Працівники відділення поліції № 2 Гайсинського районного відділу поліції встановили правопорушника, який причетний до майже 40 епізодів викрадення грошей з банківської картки знайомого. Слідчі повідомили про підозру фігуранту. Тепер він може провести за ґратами до восьми років ув’язнення.

До поліції звернувся 25-річний житель Гайсинського району. Чоловік повідомив, що у мобільному застосунку він виявив велику кількість переказів грошових коштів на різні суми, які він не здійснював.

В ході перевірки під підозру правоохоронців потрапив 29-річний знайомий потерпілого. Як з’ясували поліцейські, зловмисник скористався довірою свого товариша, дізнався пароль від мобільного додатку та протягом тривалого часу проводив транзакції чужими коштами. Згідно з випискою карткового рахунку потерпілого правоохоронці встановили 38 таких епізодів на загальну суму понад 255 тисяч гривень.

Розшукали правопорушника за місцем його проживання. Ним виявився 29-річний житель міста Гайсинського району.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) та ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.

Поліція вкотре нагадує громадянам, якщо раптом ви втратили свою банківську картку або у вас її викрали, насамперед необхідно її заблокувати. У такий спосіб ви убезпечите власні кошти й не дасте іншим скористатися ними. Є кілька способів заблокувати карту: в інтернет-банкінгу, через гарячу лінію банківської установи або особисто у відділенні банку.

Надалі необхідно звернутись у поліцію та обов’язково вказати час, дату, повну суму крадіжки та якомога більше деталей, що допоможуть розслідуванню злочину.

У випадку, якщо ви знайшли чужу картку, її необхідно повернути власникові. Для цього слід зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію, зазначену на картці, або звернутись до відділення банку та повідомити про знахідку!

Відділ комунікації поліції Вінницької області