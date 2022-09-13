У Дніпрі поліція затримала 26-річного чоловіка за побиття батька

Від отриманих трамв потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Злочин стався 7 вересня близько 23.30 в одному з будинків в Амур-Нижньодніпровському районі. Правоохоронці встановили, що під час сварки син побив 63-річного батька руками та ногами по голові та тулубу. Потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

12 серпня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП