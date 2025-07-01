У Дніпрі працівник ТЦК продав представникам футбольної команди «захист» від мобілізації

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця одного з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Дніпра.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Військовий лякав свого знайомого тренера місцевої аматорської футбольної команди мобілізацією. Натомість пропонував допомогу, якщо той заплатить дві тисячі гривень. Так він розповідав, що має вільний доступ до незаповнених бланків повісток з печатками та підписом військового комісара, які можуть «вберегти» від призову якщо їх показувати на блокпостах.

Згодом фігурант запропонував аналогічну «послугу» для всієї футбольної команди, яка готувалася до виїзду на матч в інше місто.

Загалом з команди він отримав 35 тисяч гривень. Під час передачі коштів військовослужбовця було затримано.

Як встановило слідство, фігурант входив у групу оповіщення й разом з іншими працівниками ТЦК отримував повістки для того, аби вручати їх призовникам. Деякі з цих повісток він забирав собі, після чого за гроші продавав.

Він обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Державне бюро розслідувань