Викрито ще 7 зрадників серед правоохоронців Луганщини

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури ще 7 правоохоронцям регіону повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст.

111 КК України).

Слідством встановлено, що після початку російської агресії в Україні вони перейшли на бік ворога. Серед підозрюваних: п’ятеро поліцейських Головного управління Нацполіції України в Луганській області, у тому числі територіальних підрозділів, двоє працівників Старобільського слідчого ізолятора.

Зрадивши українському народові, підозрювані розпочали роботу в інтересах окупаційної влади рф та добровільно обійняли посади у незаконних «правоохоронних органах» на тимчасово окупованій території.

Троє вступили на «службу» до так званого «Троїцького райвідділу внутрішніх справ мвс лнр», один – до так званого «Сватівського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр». Ще одна фігуранта обійняла посаду в окупаційній «прокуратурі Новоайдарського району лнр». Працівники слідчого ізолятора продовжили «роботу» у захопленому «Старобільському слідчому ізоляторі УВП мвс лнр».

Наразі підозрювані оголошені у розшук. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також прокурори Луганщини направили до суду в порядку спеціального досудового розслідування («in absentia»), тобто заочно, обвинувальні акти стосовно 2 правоохоронців, яким інкримінують державну зраду. Працівників Старобільського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Луганській області призначили до так званого «Міловського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр».

Усім особам загрожує 15 років увְ’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, за оперативного супроводу Луганського управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури