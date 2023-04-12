Жителя Кілії затримали за підозрою у замаху на вбивство співмешканки

Під час сварки чоловік вдарив цивільну дружину ножем у шию. Жінку госпіталізували у важкому стані.

Подія сталася у неділю пообіді. Встановлено, що 50-річний чоловік прийшов додому у нетверезому стані, на що жінка висловила невдоволення. Під час сімейноі сварки чоловік схопив зі столу ніж і вдарив ним співмешканку у шию.

Поліцію та швидку допомогу викликала донька потерпілої. Медики госпіталізували жінку у важкому стані до Одеської обласної клінічної лікарні, а поліцейські затримали чоловіка в процесуальному порядку.

«В ході огляду місця скоєння злочину слідчі вилучили ніж та інші речові докази, які скерували на експертне дослідження, допитали свідків. Зібравши достатню доказову базу, поліцейські під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у незакінченому замаху на умисне вбивство, тобто на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, за ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство», – розповів начальник відділення поліції № 1 Ізмаїльського районного відділу поліції Володимир Темрієнко.

Відповідно до чинного законодавства, за скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Судитимуть чоловіка не вперше – він уже відбував покарання за умисне вбивство.

Ізмаїльський районний відділ поліції