У Дніпрі слідчому повідомлено про підозру за фактом службового підроблення

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру слідчому Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Йому інкриміновано внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрюваний під час оформлення матеріалів стосовно неповнолітньої дівчинки щодо вчинення ДТП з наїздом на пішохода, вирішив сприяти їй в уникненні адміністративної відповідальності.

Так слідчий вніс завідомо неправдиві відомості до процесуальних документів та підписав їх, у яких зазначив учасницею ДТП матір дівчинки.

Наразі слідчому обрано запобіжний захід та відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – УВБ в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури